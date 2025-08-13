Парламент Испании отказался присоединиться к поддержке Украины

Парламент Испании не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на собственные источники. Инициатива была выдвинута одной из прибалтийских стран и официально направлена через Брюссель председателям парламентских комитетов по иностранным делам в Европе.
«Конгресс отклонил предложение 22 европейских парламентов в пользу Украины». — пишет ABC. По информации издания, в нижней палате испанского парламента получателем обращения выступил председатель комитета по иностранным делам, социалист Хуан Карлос Руис Боикс. Однако он не стал реагировать на инициативу: не запросил дополнительных разъяснений и не предоставил объяснений относительно своего решения.
Кроме того, парламентарий не передал документ своему коллеге из Сената, консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, чтобы верхняя палата могла рассмотреть возможность поддержки декларации. Социалистическая группа в Конгрессе отказалась комментировать ситуацию.
По сведениям журналистов, под документом свои подписи поставили председатели комитетов по иностранным делам 22 европейских стран и представитель Европарламента. Открыто отказалась участвовать в инициативе Венгрия. Остальные страны ЕС, которые не подписали декларацию, объяснили это отсутствием соответствующих парламентских представителей на момент обращения.
