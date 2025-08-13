Парламент Испании отказался присоединиться к поддержке Украины

ABC: в парламенте Испании проигнорировали инициативу в поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Испании отказались подписывать инициативу в поддердке Киева
В Испании отказались подписывать инициативу в поддердке Киева Фото:

Парламент Испании не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на собственные источники. Инициатива была выдвинута одной из прибалтийских стран и официально направлена через Брюссель председателям парламентских комитетов по иностранным делам в Европе.

«Конгресс отклонил предложение 22 европейских парламентов в пользу Украины». — пишет ABC. По информации издания, в нижней палате испанского парламента получателем обращения выступил председатель комитета по иностранным делам, социалист Хуан Карлос Руис Боикс. Однако он не стал реагировать на инициативу: не запросил дополнительных разъяснений и не предоставил объяснений относительно своего решения.

Кроме того, парламентарий не передал документ своему коллеге из Сената, консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, чтобы верхняя палата могла рассмотреть возможность поддержки декларации. Социалистическая группа в Конгрессе отказалась комментировать ситуацию.

По сведениям журналистов, под документом свои подписи поставили председатели комитетов по иностранным делам 22 европейских стран и представитель Европарламента. Открыто отказалась участвовать в инициативе Венгрия. Остальные страны ЕС, которые не подписали декларацию, объяснили это отсутствием соответствующих парламентских представителей на момент обращения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Парламент Испании не присоединился к совместной декларации 22 европейских парламентов в поддержку Украины. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на собственные источники. Инициатива была выдвинута одной из прибалтийских стран и официально направлена через Брюссель председателям парламентских комитетов по иностранным делам в Европе. «Конгресс отклонил предложение 22 европейских парламентов в пользу Украины». — пишет ABC. По информации издания, в нижней палате испанского парламента получателем обращения выступил председатель комитета по иностранным делам, социалист Хуан Карлос Руис Боикс. Однако он не стал реагировать на инициативу: не запросил дополнительных разъяснений и не предоставил объяснений относительно своего решения. Кроме того, парламентарий не передал документ своему коллеге из Сената, консерватору Хосе Игнасио Ландалусе, чтобы верхняя палата могла рассмотреть возможность поддержки декларации. Социалистическая группа в Конгрессе отказалась комментировать ситуацию. По сведениям журналистов, под документом свои подписи поставили председатели комитетов по иностранным делам 22 европейских стран и представитель Европарламента. Открыто отказалась участвовать в инициативе Венгрия. Остальные страны ЕС, которые не подписали декларацию, объяснили это отсутствием соответствующих парламентских представителей на момент обращения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...