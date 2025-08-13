Российские военные впервые продемонстрировали применение боевого лазера для уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Видео с использованием лазерной системы опубликовано 13 августа в telegram-канале «Военный осведомитель».
«Кадры применения российской мобильной группой ПВО боевого лазера для уничтожения украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1», — говорится в сообщении telegram-канала. На опубликованном видео зафиксирован момент воздействия лазерного луча по летящему дрону, который через несколько секунд взрывается в воздухе. По данным канала, уничтожен был дрон-камикадзе ВСУ FP-1.
Ранее российские разработчики представили убийцу украинских беспилотников. Обновленная лазерная установка «Посох» продемонстрировала успешные результаты во время испытаний, сумев прожечь стальную пластину толщиной 10 миллиметров и крыло беспилотного летательного аппарата на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды. Комплекс предназначен для противодействия украинским беспилотникам.
Испытания первого опытного образца лазерного комплекса для борьбы с беспилотниками, создаваемого в рамках проекта «Посох», планировали провести до конца августа. Об этом проинформировал руководитель компании, занимающейся разработкой технологии, который предпочел сохранить анонимность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.