Мерц назвал условие, после которого Украина пойдет на переговоры по территориям

Украина готова рассматривать возможность обсуждения территориальных споров, если в качестве отправной точки будет взята текущая линия соприкосновения. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая „линия соприкосновения“ должна быть отправной точкой», — сказал Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Прямая трансляция осуществлялась на официальном сайте канцлера.
Ранее президент США Дональд Трамп, рассуждая о потенциальных путях достижения мирного соглашения, отметил, что в случае заключения соответствующего договора стороны могут рассмотреть вариант определенного обмена территориями, выгодного как для Москвы, так и для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил возможность любых территориальных уступок.
