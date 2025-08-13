Мерц назвал условие, после которого Украина пойдет на переговоры по территориям

Мерц: Украина готова рассматривать территориальные споры
Слова Мерца прозвучали во время совместной пресс-конференции с Зеленским
Слова Мерца прозвучали во время совместной пресс-конференции с Зеленским
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина готова рассматривать возможность обсуждения территориальных споров, если в качестве отправной точки будет взята текущая линия соприкосновения. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая „линия соприкосновения“ должна быть отправной точкой», — сказал Мерц во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Прямая трансляция осуществлялась на официальном сайте канцлера.

Ранее президент США Дональд Трамп, рассуждая о потенциальных путях достижения мирного соглашения, отметил, что в случае заключения соответствующего договора стороны могут рассмотреть вариант определенного обмена территориями, выгодного как для Москвы, так и для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, исключил возможность любых территориальных уступок.

