Трамп отмахнулся от позиции Зеленского по территориальным уступкам

Президент США Дональд Трамп проигнорировал позицию украинского коллеги Владимира Зеленского, который отказывается идти на территориальные уступки в рамках мирных переговоров. Об этом сообщило американское издание The New York Times.
«Трамп повторил, что планирует провести переговоры о том, что он назвал „земельным обменом“, и отмахнулся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в публикации. Кроме того, отмечается, что американский лидер заявил, что поедет на Аляску, чтобы узнать, что «на уме» у президента РФ Владимира Путина.
Ранее газета Telegraph писала, что Зеленский готов допустить уступки по уже контролируемым РФ территориям ради прекращения боевых действий. Отмечается, что подобное смягчение позиции происходит перед саммитом России и США.
