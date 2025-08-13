Как изменится расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года: инструкция

С 1 сентября 2025 года вводится новый порядок расчета среднего заработка. Он подразумевает новые правила, которым должны будут следовать работодатели при выплате заработной платы.
Нововведения коснутся начисления отпускных и выходного пособия. Также изменятся формулы расчета порядка учета премий и повышения зарплат. Будут введены гарантии в части соблюдения уровня не ниже МРОТ. Подробнее, как изменится порядок расчета заработка с 1 сентября — в материале URA.RU.
Учет всех видов выплат
С 1 сентября при расчете среднего заработка будут учитываться все виды выплат, предусмотренные действующей системой оплаты труда. При этом форма предоставления выплат — денежная или натуральная — а также источник финансирования, будь то основной бюджет либо иные средства, значения не имеют.
В расчет будут включены оклад, сдельный заработок, проценты от выручки, надбавки за стаж, совмещение, ночные смены, вредные условия, праздники, системные премии, выплаты педагогическим и творческим работникам. Также в него входит содержание госслужащих. Тем временем не будут включены: матпомощь, компенсации за питание, проезд, жилье, обучение — все, что не связано с оплатой труда.
Расчетный период
Расчетный период — это тот срок (сколько месяцев), за который бухгалтерия смотрит зарплату работника, чтобы посчитать средние отпускные или оплату за время командировки. Теперь он составит 12 календарных месяцев. Это значит, что бухгалтерия будет смотреть только на зарплату за период с 1-го по последнее число каждого из этих 12 месяцев (например, с 1 января по 31 декабря). Запрещено использовать любые другие схемы — например, расчет «с даты приема на работу» или «по 15-е число месяца». Новые правила делают расчеты более простыми, прозрачными и справедливыми для всех работников, исключая возможность произвольного выбора периода работодателем.
Какие дни будут исключены из расчетного периода
Из периода будут исключены дни, когда сотрудник не работал по уважительным причинам. В такие периоды входят отпуска, больничные, периоды простоя, дни невозможности работы из-за забастовки, дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами, а также иные случаи, которые были установлены Трудовым кодексом или иными законами.
Периоды, исключаемые из расчета среднего заработка
При расчете среднего заработка (например, для отпускных или командировочных) из расчетного периода полностью будут исключены дни, когда сотрудник фактически не работал по уважительным причинам, предусмотренным законом, а также суммы, начисленные за эти дни. Это касается всех видов отпусков (ежегодных, учебных, без сохранения зарплаты, по уходу за ребенком), периодов болезни (включая больничные по беременности и родам), времени простоя не по вине работника, дней участия в забастовке или невозможности работать из-за нее, дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом и других аналогичных случаев. Такое исключение необходимо, чтобы расчет отражал только периоды реальной работы и обычный заработок, гарантируя точность и справедливость начислений — выплаты работников не будут искусственно занижены или завышены из-за времени отсутствия на работе.
Формула
Среднедневной заработок = Сумма выплат / Количество фактически отработанных дней
Расчет отпускных
Чтобы рассчитать отпускные, нужно умножить среднедневной заработок на количество дней отпуска. Как найти этот среднедневной заработок:
- Суммируем всю зарплату за последние 12 месяцев перед отпуском, включая все предусмотренные системой оплаты надбавки, доплаты и премии;
- Считаем общее количество "учетных дней" за этот же 12-месячный период. За каждый полный работы берется 29,3 дня. За неполный месяц (где были исключаемые периоды: отпуск, больничный, командировка, простой и т.д.), расчет дней: (29.3 / Кол-во календарных дней в месяце) * Кол-во фактически отработанных календарных дней;
- Делим общую сумму зарплаты (п.1) на общее количество учетных дней (п.2). Результат — ваш среднедневной заработок.
Итоговая формула:
Отпускные = (Сумма зарплаты за 12 мес. / (29.3 * Кол-во полных мес. + Сумма дней за неполные мес.)) * Кол-во дней отпуска.
Расчет среднего заработка для других случаев
В случаях командировок, вынужденных прогулов, прохождения обучения и аналогичных обстоятельств используется иной порядок расчета — на основании фактически отработанных рабочих дней. Такой подход обеспечивает отражение фактической занятости работника.
Формула:
Среднедневной заработок = Выплаты за расчетный период / Отработанные дни
Средний заработок = Среднедневной ? Число оплачиваемых дней
Расчет при суммированном учете рабочего времени
Для сотрудников, чья занятость регулируется суммированным учетом рабочего времени — например, для вахтовиков, работников с графиком 2/2 или 1/3, сменных бригад, специалистов охраны и медицинских учреждений — расчет среднего заработка производится исходя из среднечасовой величины, а не среднедневной. Такой подход обеспечивает корректный учет фактической продолжительности смен и специфики рабочей нагрузки при нестандартных графиках работы.
Формула:
Среднечасовой заработок = Общая сумма выплат / Общее количество отработанных часов
Средний заработок = Среднечасовой ? Часы, подлежащие оплате
Учет премий и вознаграждений
Премии и иные виды вознаграждений подлежат отражению в учете исключительно в соответствии с установленными нормами, которые определяются их видом, периодичностью и основанием для начисления. Такой подход предотвращает возможность двойного учета или необоснованного увеличения размера среднего заработка.
Учитываются разовые премии, денежные поощрения и вознаграждения, ежемесячные премии. Также учитываются за, период работы которых превышает один месяц, например, квартальные и годовые премии по итогам работы за год.
Коэффициенты при повышении ЗП
В случае увеличения оклада, тарифной ставки или надбавок в течение расчетного периода либо между его завершением и наступлением соответствующего события, будет производиться корректировка выплат. Такая мера обеспечивает защиту работника от снижения дохода вследствие индексации заработной платы.
Существуют три возможных сценария: если повышение произошло в течение расчетного периода, корректировке подлежат только выплаты, начисленные до даты повышения; в случае, когда повышение состоялось после окончания расчетного периода, но до наступления события, перерасчету подлежит весь средний заработок; Если повышение произошло в период сохранения заработной платы, пересчитывается только часть выплат, начиная с даты повышения.
Формула:
Коэффициент повышения = Новый оклад / Старый оклад
Итоговая сумма = Выплаты ? Коэффициент
Минимальная гарантия среднего заработка
Введена минимальная гарантия среднего заработка, согласно которой средний заработок не может быть ниже МРОТ. Гарантия учитывается только в случае полного выполнения работником своих трудовых обязанностей. Это касается как расчетов отпускных, так и выходных пособий.
Особенности для руководителей и совместителей
Для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных и муниципальных организаций, а также для сотрудников, выполняющих обязанности по совмещению или работающих по совместительству, действуют специальные нормы. В случае совмещения должностей внутри одной организации при расчете учитываются все выплаты как по основной должности, так и по совмещаемой, включая вознаграждения за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников.
Если сотрудник работает по совместительству на основании отдельных трудовых договоров, расчет заработка производится по каждому договору отдельно, даже если оба заключены с одним работодателем. При этом доходы по одному месту работы не учитываются при определении выплат по другому договору.
