Трамп заявил, что второй встречи с Путиным может и не быть

Трамп выразил надежду, что в будущем возможно проведение совместных переговоров с участием Зеленского
Трамп выразил надежду, что в будущем возможно проведение совместных переговоров с участием Зеленского
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным может не состояться. Об этом сообщает Fox News.

По данным канала, Трамп подчеркнул, что последующая встреча может не состояться, если он не получит «необходимые ответы» от российского лидера во время предстоящего саммита на Аляске. Трамп также отметил, что существует «хороший шанс» на проведение второй встречи, посвященной урегулированию ситуации на Украине, если переговоры на Аляске окажутся успешными. При этом он выразил надежду, что в будущем возможно проведение совместных переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

{{author.id ? author.name : author.author}}
