Трамп заявил, что второй встречи с Путиным может и не быть

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным может не состояться. Об этом сообщает Fox News.
По данным канала, Трамп подчеркнул, что последующая встреча может не состояться, если он не получит «необходимые ответы» от российского лидера во время предстоящего саммита на Аляске. Трамп также отметил, что существует «хороший шанс» на проведение второй встречи, посвященной урегулированию ситуации на Украине, если переговоры на Аляске окажутся успешными. При этом он выразил надежду, что в будущем возможно проведение совместных переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.