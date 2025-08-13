Глава МИД Британии попался на штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом

Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми может грозить штраф до 2500 фунтов стерлингов (примерно 3400 долларов) за рыбалку без лицензии на территории резиденции Шевенинг-Хаус, на которую он пришел вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил телеканал Sky со ссылкой на представителя британского МИД.
По данным источника, Лэмми сам уведомил Агентство по охране окружающей среды о допущенном административном нарушении. «Министр иностранных дел направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием соответствующей лицензии на рыбалку на частном озере в рамках дипломатического визита в Шевенинг-Хаус на прошлой неделе», — заявил представитель МИД телеканалу.
В пятницу Лэмми пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса, находившегося в Великобритании с семьей в ходе частного визита, на совместную рыбалку в пруду при официальной резиденции главы МИД. Сам британский министр рыбы не поймал, а Вэнсу и его детям удалось поймать несколько карпов. После рыбалки стороны обсудили двусторонние отношения и международные вопросы. Представитель британского ведомства отметил, что Лэмми самостоятельно уведомил надзорный орган, как только выяснил факт отсутствия лицензии. При этом не уточняется, имелась ли необходимая разрешительная документация у американского гостя.
