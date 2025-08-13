13 августа 2025

В Пермском крае подскочили цены на бензин

Росстат: средняя цена литра бензина в Пермском крае превысила 61 рубль
Топливо в регионе вновь оказалось самым дорогим в ПФО
Топливо в регионе вновь оказалось самым дорогим в ПФО Фото:

В период с 5 по 11 августа в Пермском крае средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 30 копеек, достигнув отметки 61 рубль 09 копеек за литр. 

«Наибольшее удорожание было отмечено по маркам АИ-92 и АИ-95, цены на которые выросли на 23 и 35 копеек соответственно, составив 58,08 и 63,13 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась неизменной по сравнению с предыдущей неделей — 86,1 рубля. Цена на дизельное топливо в регионе также повысилась — на 3 копейки, до уровня 71,88 рубля», — сообщает Росстат на официальном сайте. 

В Пермском крае вновь зафиксированы самые высокие цены на бензин и дизельное топливо среди всех субъектов Приволжского федерального округа. В целом по России за указанный период рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 81 регионе. Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано в Еврейской автономной области (+2,7%) и Забайкальском крае (+1,9%).

{{author.id ? author.name : author.author}}
