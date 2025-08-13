13 августа 2025

В центре Челябинска благоустроили пешеходную зону. Фото, видео

В центре Челябинска завершается благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы, которая находится на гостевом маршруте города. Здесь уже обустроен сквер и сделаны удобные пешеходные дорожки. О ходе работы глава Советского района Владислав Макаров доложил мэру города Алексею Лошкину, передает корреспондент URA.RU.

«В целом здесь три полноценных объекта: переходная зона по четной стороне, по нечетной стороне и, собственно, сквер. Работы на стадии завершения», — сообщил Макаров Лошкину.

Макаров отметил, что работы по наружному освещению полностью завершены, здесь восстановили и полностью смонтировали качественные светильники. Площадь территории составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, из них более восьми тысяч квадратных метров составляет покрытие асфальтом и плиткой, остальное — объекты озеленения. Из-за обильных осадков в скорости работ произошла небольшая задержка, но сейчас осталось доделать лишь небольшой участок пешеходных дорожек.

Сейчас здесь уже практически готово покрытие в виде асфальта и плитки, установлены лавочки с урнами, красивые качели, а также велопарковки, указатели направлений и приствольные решетки вокруг деревьев. Кроме того, на объектах проведено озеленение — здесь высадили живую изгородь, кустарники и деревья, разбили газон и сделали красивое освещение, в том числе с помощью парковых светильников.

Макаров добавил, что работы были проведены на участке от улицы Евтеева до перекрестка с улицей Российской в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этого администрация Советского района заключила два муниципальных контракта на общую сумму 42 миллиона рублей. 

