Прокуратура ХМАО заставила мэрию выплатить полмиллиона рублей школьнице, пострадавшей от собак

Прокуратура Сургутского района заставила администрацию выплатить 500 тысяч рублей 8-летней школьнице, на которую напали бездомные собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«Прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации в пользу ребёнка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика в пользу пострадавшей девочки 500 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале прокуратуры округа.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года в поселке Белый Яр. На ребенка напала стая бездомных собак. Девочка получила травмы и долгое время лечилась в медучреждении.
