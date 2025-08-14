Во Владивостоке рабочие сорвались с высоты на ТЭЦ

В настоящее время прокуратура проводит доследственную проверку
Фото:

На территории Владивостокской ТЭЦ-2 во время выполнения высотных работ несколько сотрудников подрядной организации сорвались вниз. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«14 августа 2025 года при проведении высотных работ несколько работников подрядной организации сорвались вниз», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. На место происшествия с проверкой выехал прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.

В настоящее время прокуратура проводит доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению законодательства по охране труда и технике безопасности при организации и проведении работ на объекте. Надзорное ведомство намерено тщательно изучить, насколько подрядная организация и руководство ТЭЦ-2 исполняли требования законодательства в сфере охраны труда.

