В Челябинске зарплату 240 тысяч рублей предлагают водителям двух категорий.

В Челябинске зарплату 240 тысяч рублей предлагают опытным водителям
Водителям категорий C и E с релевантным опытом готовы платить до 240 000 рублей
Водителям категорий C и E с релевантным опытом готовы платить до 240 000 рублей

В Челябинске в августе 2025 года больше всех зарабатывают водители двух категорий и инженеры-конструкторы. Специалистам готовы платить 240 000 и 130 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе SuperJob.

«В Челябинске в августе 2025 года от 180 до 240 тысяч рублей готовы платить водителям категорий C и E. Ищут сотрудников с релевантным опытом от одного года», — сообщили в пресс-службе.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов в августе занимают инженеры-конструкторы с заработком от 130 тысяч рублей в месяц. Они должны иметь релевантный опыт работы и профильное высшее образование.

На третьем месте — техник охранно-пожарной сигнализации с зарплатой от 110 тысяч рублей. Завершают рейтинг вакансии машиниста экскаватора с заработком от 100 тысяч рублей и инженера проектировщика. Инженеру готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц.

