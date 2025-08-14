В Челябинске в августе 2025 года больше всех зарабатывают водители двух категорий и инженеры-конструкторы. Специалистам готовы платить 240 000 и 130 000 рублей соответственно, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«В Челябинске в августе 2025 года от 180 до 240 тысяч рублей готовы платить водителям категорий C и E. Ищут сотрудников с релевантным опытом от одного года», — сообщили в пресс-службе.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов в августе занимают инженеры-конструкторы с заработком от 130 тысяч рублей в месяц. Они должны иметь релевантный опыт работы и профильное высшее образование.
На третьем месте — техник охранно-пожарной сигнализации с зарплатой от 110 тысяч рублей. Завершают рейтинг вакансии машиниста экскаватора с заработком от 100 тысяч рублей и инженера проектировщика. Инженеру готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц.
