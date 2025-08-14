В Якутии пропала семья из четырех человек

В Якутии ведутся поиски семьи из четырех человек, пропавшей по пути к селу Сегян-Кюэль. Об этом сообщили в Службе спасения Якутии. Супруги с двумя детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали в сторону реки Нера, где их должен был встретить знакомый. В назначенное время, 12 августа, семья в условленном месте так и не появилась.
«Супруги с детьми 2012-го и 2019-го г. р выехали в сторону с. Сегян-Кюель на машине „Урал“. Их должен был встретить у р. Нера знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался», — написали в telegram-канале Службы спасения.
Возможной причиной задержки могли стать неблагоприятные погодные условия. Из-за затяжных дождей в регионе отмечается повышение уровня воды в реках. Операция по поиску семьи находится под контролем Службы спасения Якутии.
