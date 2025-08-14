Минобороны РФ: с Украины возвращены 84 российских военнослужащих

С подконтрольной Украине территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили Министерстве обороны РФ.
«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Взамен российская сторона передала 84 украинских военнопленных ВСУ.
В организации обмена значительную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили посредниками и оказали гуманитарную поддержку. После возвращения из плена российские военнослужащие были доставлены на территорию Республики Беларусь. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
