Минобороны РФ: с Украины возвращены 84 российских военнослужащих

Взамен российская сторона передала 84 украинских военнопленных ВСУ
Взамен российская сторона передала 84 украинских военнопленных ВСУ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С подконтрольной Украине территории были возвращены 84 российских военнослужащих. Об этом URA.RU сообщили Министерстве обороны РФ.

«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих», — говорится в официальном telegram-канале Минобороны. Взамен российская сторона передала 84 украинских военнопленных ВСУ.

В организации обмена значительную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили посредниками и оказали гуманитарную поддержку. После возвращения из плена российские военнослужащие были доставлены на территорию Республики Беларусь. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

