Бизнесмену Карапетяну продлили арест

Суд в Ереване продлил арест владельцу группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, который обвиняется в якобы захвате власти и отмывании денег, еще на два месяца. Об этом сообщают СМИ.
«Суд в Ереване все же продлил арест бизнесмену, владельцу „Ташир Групп“ Самвелу Карапетяну сроком на два месяца», — передает telegram-канал радио Sputnik Армения. По словам его адвоката Лианы Гаспарян, защита намерена обжаловать продление ареста.
Карапетян находится под стражей с июня 2025 года после публичных заявлений в поддержку Армянской церкви на фоне критики властей. Бизнесмену предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Адвокаты предпринимателя считают уголовное преследование политически мотивированным и отмечают, что при задержании доказательства представлены не были.
Кроме того, против него также возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью группы компаний «Ташир». Компанию подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов. В рамках расследования были задержаны четверо сотрудников ГК «Ташир». Власти также решили национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении», передает «Национальная служба новостей».
