Продвижение российских войск в Запорожской области приводит к нарастанию деморализации среди украинских военнослужащих. Такое мнение выразил представитель российских силовых структур.
«Касаемо ВСУ, хотелось бы отметить, что продвижение российских войск все больше деморализует украинских боевиков», — сказал источник. На него ссылается агентство ТАСС.
Отмечается, что подобная ситуация складывается из-за существенного увеличения потерь среди украинских военнослужащих, а также заметного роста случаев самовольного оставления позиций. По его словам, данные обстоятельства негативно влияют на боеспособность украинских подразделений, что способствует успешному продвижению российских войск.
Ранее стало известно, что украинские военные начали выводить из Купянска наиболее боеспособные подразделения, наемников и националистов. Военные источники подтверждают, что подразделения ВС РФ продолжают укреплять свои позиции в северной части Купянска, куда они вошли еще в конце июля.
