В Челябинске актеру выездного театра будут платить 80 тысяч за гастроли по РФ

В Челябинске ищут актера выездного театра, который будет получать до 80 тысяч рублей за гастроли по городам России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, список необычных вакансий региона составили также разборщик мяса, вокалист и грумер.
«Авторский театр ищет актера в выездной театр. Зарплата — от 60 до 80 тысяч рублей за месяц. Чтобы претендовать на вакансию, кандидату важно обладать навыками актерского мастерства и сценической речи», — объявил работодатель в вакансии.
Будущий сотрудник также должен будет репетировать с режиссером и обучаться работе с планшетными куклами. Выступать предстоит в детских садах и школах Челябинска и области.
Разборщику мяса завод предложил доход от 60 тысяч рублей за месяц с бесплатным горячим питанием. В обязанности будущего работника войдут подвеска туш электроподъемником, разборка их по частям, сбор и завешивание сырья.
За те же деньги можно выбрать и другую специальность. Грумер стрижет животных, что определило главные требования к вакансии: стричь и любить зверей. Ночному клубу нужен вокалист на 60 тысяч. В описании вакансии условия уточнили, пообещав за смену пять тысяч рублей и мотивационные выплаты. Работать надо в центре Челябинска.
У тренера дзюдо, тхэквондо и общефизической подготовки ставки тоже сдельные. Зарплата будет начисляться по тарифу от 2,5 до пяти тысяч за смену. Специалиста ищут для работы с детьми от трех до шести лет.
