Челябинские садоводы пожаловались на рыжий ручей в акватории Первого озера. Видео

Рыжий ручей бежит по направлению к Первому озеру (архивное фото)
Рыжий ручей бежит по направлению к Первому озеру (архивное фото)

Челябинские садоводы пожаловались на рыжий ручей, который течет в Первое озеро.  Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал URA.RU, что уже направил материалы в Росприроднадзор.

«Сегодня к экспертам нашей организации обратились жители и садоводы „Сад учитель“ на Бродокалмакском тракте. Жителей забеспокоил буро-рыжий ручей, который бежит (по предположению жителей) со стороны ТЭЦ-3 в сторону Первого озера, подтапливая земельные участки», — пояснил безруков.

Эколог отметил, что уже направил обращение в Росприроднадзор. Эксперты должны выехать на место для проведения проверки. 

