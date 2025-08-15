Челябинские садоводы пожаловались на рыжий ручей, который течет в Первое озеро. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков рассказал URA.RU, что уже направил материалы в Росприроднадзор.
«Сегодня к экспертам нашей организации обратились жители и садоводы „Сад учитель“ на Бродокалмакском тракте. Жителей забеспокоил буро-рыжий ручей, который бежит (по предположению жителей) со стороны ТЭЦ-3 в сторону Первого озера, подтапливая земельные участки», — пояснил безруков.
Эколог отметил, что уже направил обращение в Росприроднадзор. Эксперты должны выехать на место для проведения проверки.
