Евросоюз готов к ослаблению санкций против России в случае, если Москва согласится на прекращение огня на Украине. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
ЕС может ослабить санкции, если Россия обязуется соблюдать перемирие в течение определенного времени, отмечает The Telegraph со ссылкой на слова своих собеседников. Также об этом писала и другая газета, The Daily Telegraph.
Переговоры по этому вопросу проходят в Брюсселе, где послы стран ЕС собрались на экстренное совещание после встречи бывшего президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По данным издания, дипломаты обсуждают возможные условия перемирия и пакет уступок, который Евросоюз мог бы предложить для достижения прекращения боевых действий. При этом сроки и детали возможного смягчения ограничительных мер пока не определены.
Как отмечает британская газета, ранее официальный Брюссель заявлял о намерении сохранить текущие санкции против России и подготовить новые экономические меры для усиления давления на российскую экономику. В то же время ЕС подтверждает поддержку Украины для якобы «достижения прочного мира».
Украинские власти, в свою очередь, отвергли предложенную США последовательность действий по урегулированию кризиса и заявили о необходимости полного прекращения огня до начала каких-либо переговоров. Киев опасается, что процесс мирных переговоров без предварительных гарантий может быть использован для политического давления на Украину.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на Аляске и длилась почти три часа. По итогам саммита Трамп заявил о значительном прогрессе и о том, что стороны достигли понимания по ряду вопросов. Несмотря на это, ему еще предстоит обсудить с российским лидером ряд вопросов. Путин же подчеркнул, что достигнутые договоренности позволят прийти к урегулированию украинского конфликта.
Ранее Россия не раз отмечала необходимость достижения прочного мира на Украине и устранения первопричин конфликта. Кратковременное перемирие и прекращение огня же приведет только к перевооружению украинских войск и накачки ВСУ западным оружием, подчеркивал Путин.
