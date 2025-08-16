16 августа 2025

В метро в центре Екатеринбурга возникла давка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тысячи горожан пытаются попасть домой после Дня города (архивное фото)
Тысячи горожан пытаются попасть домой после Дня города (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

На станциях метро в центре Екатеринбурга возникла давка. Топлы горожан сейчас возращаются домой с празднования Дня города. В связи с этим метрополитен опубликовал обращение к екатеринбуржцам.

«Внимание! Уважаемые пассажиры! На текущий момент в метро большой пассажиропоток, в связи с этим, убедительная просьба проходить во все вагоны. Не нужно толпиться в головные вагоны», — говорится в сообщении в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга».

Метро в День города работает до 01:00. Проезд на общественном транспорте бесплатный. 

Обстановка у метро в центре города
Обстановка у метро в центре города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На станциях метро в центре Екатеринбурга возникла давка. Топлы горожан сейчас возращаются домой с празднования Дня города. В связи с этим метрополитен опубликовал обращение к екатеринбуржцам. «Внимание! Уважаемые пассажиры! На текущий момент в метро большой пассажиропоток, в связи с этим, убедительная просьба проходить во все вагоны. Не нужно толпиться в головные вагоны», — говорится в сообщении в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга». Метро в День города работает до 01:00. Проезд на общественном транспорте бесплатный. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...