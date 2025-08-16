Тысячи горожан пытаются попасть домой после Дня города (архивное фото)
На станциях метро в центре Екатеринбурга возникла давка. Топлы горожан сейчас возращаются домой с празднования Дня города. В связи с этим метрополитен опубликовал обращение к екатеринбуржцам.
«Внимание! Уважаемые пассажиры! На текущий момент в метро большой пассажиропоток, в связи с этим, убедительная просьба проходить во все вагоны. Не нужно толпиться в головные вагоны», — говорится в сообщении в telegram-канале «Подземка Екатеринбурга».
Метро в День города работает до 01:00. Проезд на общественном транспорте бесплатный.
Обстановка у метро в центре города
