Поставки российской нефти в Венгрию остановлены из-за украинской диверсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака на нефтепровод возмутителен и неприемлем, заявил Сийярто
Атака на нефтепровод возмутителен и неприемлем, заявил Сийярто Фото:

Российские поставки нефти в Венгрию остановлены из-за поврежденного нефтепровода в результате атаки ВСУ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — заявил Сийярто в соцсети X.

Как сообщил министр, специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, которая используется для обеспечения работы трубопровода. Но дата возобновления поставок неизвестна.

Ранее Петер Сийярто заявлял, что Венгрия воспринимает атаки на энергетическую инфраструктуру, через которую осуществляется поставка российских энергоресурсов в Будапешт, как нарушение своего суверенитета. Тогда же он подчеркивал, что часто под удары ВСУ попадает нефтепровод «Дружба».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские поставки нефти в Венгрию остановлены из-за поврежденного нефтепровода в результате атаки ВСУ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — заявил Сийярто в соцсети X. Как сообщил министр, специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, которая используется для обеспечения работы трубопровода. Но дата возобновления поставок неизвестна. Ранее Петер Сийярто заявлял, что Венгрия воспринимает атаки на энергетическую инфраструктуру, через которую осуществляется поставка российских энергоресурсов в Будапешт, как нарушение своего суверенитета. Тогда же он подчеркивал, что часто под удары ВСУ попадает нефтепровод «Дружба».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...