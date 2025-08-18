Поставки российской нефти в Венгрию остановлены из-за украинской диверсии

Российские поставки нефти в Венгрию остановлены из-за поврежденного нефтепровода в результате атаки ВСУ. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — заявил Сийярто в соцсети X.
Как сообщил министр, специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, которая используется для обеспечения работы трубопровода. Но дата возобновления поставок неизвестна.
Ранее Петер Сийярто заявлял, что Венгрия воспринимает атаки на энергетическую инфраструктуру, через которую осуществляется поставка российских энергоресурсов в Будапешт, как нарушение своего суверенитета. Тогда же он подчеркивал, что часто под удары ВСУ попадает нефтепровод «Дружба».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.