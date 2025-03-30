Венгрия воспринимает атаки на энергетическую инфраструктуру, через которую осуществляется поставка российских энергоресурсов в Будапешт, как нарушение своего суверенитета. Об этом соорбщает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — рассказал Сийярто в беседе с РИА Новости. Он отметил, что Венгрия решительно отвергает любые атаки на свою инфраструктуру.
Сийярто подчеркнул, что в последние месяцы основной проблемой стали нападения о стороны Украины на нефтепровод «Дружба» и связанные с ним объекты, что привело к многодневным задержкам в поставках нефти. Он также выразил одобрение достигнутому соглашению между Российской Федерацией и Украиной о прекращении обстрелов энергетических объектов.
Недавние атаки украинских дронов на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» привели к временной приостановке поставок нефти из России в Венгрию, что вызвало значительные задержки в поставках и нарушило энергетическую безопасность Будапешта. Венгрия, выражая свое недовольство, обратилась к Еврокомиссии и предупредила о возможных последствиях для дальнейших взаимоотношений с Украиной в рамках Евросоюза.
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