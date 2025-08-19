FT: Киев будет требовать компенсаций у России

Украина настаивает на компенсации ущерба от конфликта у России. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта», — сказано в сообщении. Кроме того, уточнятся, что ущерб могут компенсировать за счет замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.
Издание также отмечает, что обсуждение вопроса компенсации совпало с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 18 августа. Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались итоги саммита президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.
