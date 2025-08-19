FT: Киев будет требовать компенсаций у России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина настаивает на полной компенсации от конфликта
Украина настаивает на полной компенсации от конфликта Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Украина настаивает на компенсации ущерба от конфликта у России. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта», — сказано в сообщении. Кроме того, уточнятся, что ущерб могут компенсировать за счет замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.

Издание также отмечает, что обсуждение вопроса компенсации совпало с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 18 августа. Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались итоги саммита президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина настаивает на компенсации ущерба от конфликта у России. Об этом сообщает газета Financial Times. «Киев также настаивает на том, чтобы Россия выплатила полную компенсацию от конфликта», — сказано в сообщении. Кроме того, уточнятся, что ущерб могут компенсировать за счет замороженных российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов. Издание также отмечает, что обсуждение вопроса компенсации совпало с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоялся 18 августа. Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались итоги саммита президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...