Челябинский губернатор Текслер завел канал в мессенджере МАХ

Губернатор Алексей Текслер (справа) завел еще один канал для информирования челябинцев
Губернатор Алексей Текслер (справа) завел еще один канал для информирования челябинцев

В национальном мессенджере МАХ появился канал главы Челябинской области Алексея Текслера. До этого он несколько дней функционировал в тестовом режиме.

«Друзья, завел канал в новом российском мессенджере Max. Теперь и там будут оперативные новости, анонсы событий, планы и итоги работы органов власти Челябинской области», — цитирует главу региона пресс-служба правительства области.

Мессенджер MAX запустила в марте 2025 года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

В начале августа разработчики MAX успешно провели испытания по подключению приложения к порталу Госуслуг. С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустанавливаться на все новые смартфоны, которые продаются в России.

