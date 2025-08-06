Мессенджер MAX успешно подключили к «Госуслугам»

Национальный мессенджер Max успешно завершил испытания оборудования для интеграции с порталом «Госуслуги». Техническое обеспечение поставила компания «Инфотекс интернет траст», обладающая необходимыми лицензиями Минцифры, ФСТЭК и ФСБ, сообщили в пресс-службе мессенджера. Отмечается, что для подключения Max к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) применялся протокол OpenID Connect.
"Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и МАХ. Реализация протокола аутентификации — аппаратная", — заявили в пресс-службе для ТАСС.
Как ранее сообщал первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в течение нескольких недель ожидается полная интеграция мессенджера с «Госуслугами". По словам разработчиков приложения, работы в этой связи практически завершены и реализованы с учетом всех требований к безопасности государственных информсистем.
Кроме того, среди наиболее часто задаваемых пользователями вопросов Антон Горелкин выделил обеспокоенность надежностью хранения персональных данных в Max, а также риск несанкционированного доступа к «Госуслугам» при интеграции мессенджера. Разработчики Max подчеркнули, что приоритетными направлениями их работы являются обеспечение защиты личной данных россиян и устойчивость к кибератакам. В рамках данных задач реализуется комплекс мер. Депутат также выразил сомнения в том, что другие мессенджеры на рынке России уделяют вопросам безопасности столь же пристальное внимание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.