Более 60 альпинистов срочно эвакуировали из Киргизии

Из районов пиков Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области эвакуировали 62 альпиниста. Об этом сообщили в Минобороны Киргизии.
«Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 года за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста», — заявили в ведомстве. Его слова приводит ТАСС. По информации, среди эвакуированных есть граждане России, Великобритании, Китая, Казахстана и Киргизии.
Ранее на пике Победы российская альпинистка Наталья более недели ожидала помощи после травмы, полученной при спуске 12 августа, однако из-за сложных погодных условий эвакуация неоднократно откладывалась. Об этом заявили aif.ru.
