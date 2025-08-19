Российская альпинистка неделю ждет помощь на вершине горы со сломанной ногой

Российская альпинистка Наталья уже неделю ждет помощи на вершине пика Победы в Киргизии после того, как сломала ногу на спуске с горы 12 августа. Женщина оказалась на высоте около 7 тысяч метров без еды, а погодные условия не позволяют провести ее эвакуацию. Об этом пишет Mash.

«Наталья получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ее попытались вытащить два иностранца, но не вышло», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того сообщается, что туристку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Это не единственная попытка спасти женщину. Позавчера к альпинистке пыталась добраться спасательная группа на вертолете, однако судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку. Следующую попытку эвакуации планируют сегодня, если позволят погодные условия.

Ранее с этой альпинисткой уже происходили подобные ситуации во время восхождений. Четыре года назад на пике Хан-Тенгри ее супруг был парализован, и Наталья оставалась с ним до самой эвакуации. Мужчину так и не удалось спасти. Через год женщина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о муже.

