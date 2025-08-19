США допустили поддержку с воздуха для Украины в качестве гарантий безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белый дом допустил создание «бесполетной зоны» для Украины
Белый дом допустил создание «бесполетной зоны» для Украины Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Администрация США официально допустила возможность предоставления Украине силовых гарантий безопасности, включая поддержку с воздуха. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — сказала Ливитт на брифинге для журналистов.

Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности обсуждается западными странами с 2023 года. Ранее рассматривались варианты воздушного прикрытия и создание отдельной коалиции государств, готовых поддержать Киев, однако полноценный механизм коллективной обороны, аналогичный пятой статье Устава НАТО, пока не реализован. Вступление Украины в НАТО не входит в текущие планы по обеспечению ее безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация США официально допустила возможность предоставления Украине силовых гарантий безопасности, включая поддержку с воздуха. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — сказала Ливитт на брифинге для журналистов. Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности обсуждается западными странами с 2023 года. Ранее рассматривались варианты воздушного прикрытия и создание отдельной коалиции государств, готовых поддержать Киев, однако полноценный механизм коллективной обороны, аналогичный пятой статье Устава НАТО, пока не реализован. Вступление Украины в НАТО не входит в текущие планы по обеспечению ее безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...