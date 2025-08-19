США допустили поддержку с воздуха для Украины в качестве гарантий безопасности

Администрация США официально допустила возможность предоставления Украине силовых гарантий безопасности, включая поддержку с воздуха. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Это является одним из вариантов и возможностей. Я бы, определенно, ничего не исключала в том, что касается военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента», — сказала Ливитт на брифинге для журналистов.
Вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности обсуждается западными странами с 2023 года. Ранее рассматривались варианты воздушного прикрытия и создание отдельной коалиции государств, готовых поддержать Киев, однако полноценный механизм коллективной обороны, аналогичный пятой статье Устава НАТО, пока не реализован. Вступление Украины в НАТО не входит в текущие планы по обеспечению ее безопасности.
