Макрон выдвинул России угрозу по поводу встречи Путина Зеленского и Трампа

Макрон собирается продолжить вводить санкции
Макрон собирается продолжить вводить санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил введением новых санкций против России, если встреча между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не приведет к прогрессу в урегулировании ситуации. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, сообщает агентство AFP.

«Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил Трамп, между Путиным и Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится. Или же если россияне не будут придерживаться такого подхода, то да, нам придется усилить санкции, первичные и вторичные», — заявил Макрон в эфире телеканала.

Президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и европейских лидеров, а также не исключал возможности проведения трехсторонних переговоров, в которых примут участие Путин и Зеленский, если текущие консультации принесут положительный результат. В Москве ранее подчеркивали, что Россия готова противостоять санкционному давлению Запада. Российские власти заявляли о неэффективности ограничительных мер и отмечали, что западные страны не могут признать провал политики санкций. В западных государствах также звучали мнения о том, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей.

