Трамп ответил «Чей Крым», закрыл Украине путь в НАТО: итоги встреч с Путиным и Зеленским

Возвращение Крыма Украине невозможно. То же самое касается и вступления Киева в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
Также лидер США поднял тему переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что первая их встреча состоится без его участия, а решения будут приниматься только лидерами Украины и РФ. Реакция на прошедшие и грядущие переговоры лидеров США, Украины и главы МИД РФ Сергея Лаврова — в материале URA.RU.
Трамп про возвращение Крыма Украине и вступление в НАТО
Лидер Штатов заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно. То же самое касается и вступления последних в НАТО.
«Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО», — заявил Трамп. Ранее он заявлял, что безопасность будет предоставлена Украине не в форме НАТО. Также Трамп заявил, что СССР и Россия «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ.
Лидер Штатов про переговоры Путина и Зеленского
Также Дональд Трамп заявил, что все решения на переговорах будут принимать лидеры России и Украины, обосновав это тем, что Штаты далеки от конфликта. Также он отметил, что не планирует присутствовать на первой встрече лидеров.
«Решения на переговорах будут принимать Путин и Зеленский, США далеки от конфликта. <...> Я думал, что позволю им встретиться, они не были лучшими друзьями», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, Зеленскому придется «проявить гибкость». Также Трамп заверил, что пока он остается на посту президента США, американских войск не будет на Украине.
Сейчас ведутся поиски места проведения переговоров. Телеканал Sky News отмечал, что трехсторонняя встреча может состояться в одном из европейских городов, таких как Рим и Женева.
Трамп про Европу и ее войска
По итогам встречи Трамп заявил, что лидеры стран Европы с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Также он не исключает, что РФ не будет возражать против присутствия европейских военных на Украине. А подытожил лидер США тем, что Россия является могущественной державой, нравится это людям или нет.
Лидер США о сделке по Украине
Трамп сообщил о том, что намерен достичь разрешения конфликта по итогам трехсторонней встречи с лидерами РФ и Украины. Он отметил, что провел телефонный разговор с Путиным и ведутся переговоры с Зеленским.
«Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским», — заявил глава Белого дома.
Также он еще раз подтвердил, что если двусторонняя встреча окажется удачной, то он будет присутствовать на трехсторонней. Тогда и будет «закрыто дело».
Лавров про переговоры
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова на любые форматы, направленные на разрешение ситуации на Украине. А сама встреча лидеров стран требует наивысшего уровня подготовки, организации со всех сторон. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Также министр отметил, что Дональда Трампа пригласили в Россию. Однако подробности встречи он разглашать не стал.
Позиция Зеленского по поводу переговоров
Сам Зеленский заявил, что прошедшие переговоры с Трампом были «действительно значительным шагом» к завершению конфликта. Также отмечается, что уже ведется работа над созданием гарантий безопасности Украины.
По словам Зеленского, ведется координация действий на уровне глав государств. Параллельно ведется подготовка к предстоящим переговорам.
