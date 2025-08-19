Кто войдет в команду, организующую встречу Путина и Зеленского

Ливитт: встречу Путина и Зеленского организует Джей Ди Вэнс и Марко Рубио
Джей Ди Вэннс, Марко Рубио и Стивен Уиткофф координируют встречу с Россией и Украиной, заявила Ливитт
Встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будут организовывать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Штатов Стивен Уиткофф. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

«Вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф будут продолжать координацию с Россией и Украиной», — заявила Ливитт во время брифинга для журналистов. Также она отметила, что США пытаются организовать встречу как можно скорее.

Ранее, 18 августа, в Белом доме уже проходила двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, на которой обсуждались гарантии безопасности для Украины и возможное участие европейских лидеров. Тогда стороны рассчитывали на конструктивный диалог, несмотря на обеспокоенность европейских союзников из-за риска эскалации напряженности между Киевом и Вашингтоном.

