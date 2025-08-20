Генпрокуратура требует изъять активы экс-депутата ГД Гаджиева* на 2 млрд рублей

Генпрокуратура России подала иск в Советский районный суд Махачкалы с просьбой признать объединение, организованное родственниками экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан Минюстом РФ иноагентом), экстремистским. В рамках обращения также содержится требование конфисковать активы группы на сумму, превышающую два миллиарда рублей. Об этом сообщили два источника, знакомые с материалами иска.
«Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать экстремистским объединением группу, созданную членами семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, и изъять принадлежащие им активы на сумму более двух миллиардов рублей», — пишет РБК. Издание ссылается на свои источники.
В иске указывается, что объединение включает сожительницу экс-депутата Наталью Коломийцеву, его сына и сестру. По данным проверки, проведенной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, группа действует за рубежом и, по версии истца, придерживается политических и идеологических установок, выражающих поддержку враждебных России иностранных государств, в том числе Украины и ее вооруженных формирований.
Согласно материалам, после начала спецоперации на Украине Магомед Гаджиев покинул страну и продолжил финансово поддерживать украинские военизированные формирования, а также публично дискредитировать ВС РФ. Кроме того, в иске отмечается, что, находясь за границей, бывший депутат якобы выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство — соответствующее заявление было зафиксировано на видеозаписи в интернете. Истцы ссылаются на материалы американского Департамента государственной эффективности (DOGE), согласно которым за разглашение закрытой информации Гаджиев получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов.
Прокуратура указывает, что сын и сестра бывшего депутата являются держателями его российских активов и управляют ими, обеспечивая тем самым материальную поддержку деятельности группы. К числу держателей имущества отнесены также отец Гаджиева, его зять и родители сожительницы. На их имена оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Москве, Подмосковье и Дагестане общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей. Среди них — здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы и участки в подмосковном Рождествено рядом с пансионатом «Снегири» Управления делами президента. Генпрокуратура требует обратить это имущество в доход государства и наложить на него арест до вынесения решения суда.
Также ведомство просит лишить подконтрольную Гаджиеву компанию «Сулакнеруд» лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. По данным прокуратуры, прибыль от этой деятельности выводилась за рубеж — в США и Францию, где у Гаджиева имеется элитная недвижимость.
*Магомед Гаджиев признан Минюстом РФ иноагентом
