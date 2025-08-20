Fox News раскрыл, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 18 августа в Белом доме «прошептал» ему, что считает российского лидера Владимира Путина заинтересованным в достижении соглашения по Украине именно ради главы американской администрации. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.
«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — приводит Fox News слова американского лидера. По данным канала, Трамп обратился к Макрону с этой мыслью во время приватного диалога, не зная, что микрофон остался включенным.
Ранее The New York Times сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидерами европейских государств в Белом доме едва не переросла в скандал. Наибольшая напряженность возникла в тот момент, когда канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением установить режим прекращения огня, чтобы провести переговоры между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Вместе с тем Трамп в ходе саммита высказал точку зрения, согласно которой прекращение огня не является обязательным требованием для начала мирного диалога между сторонами.
