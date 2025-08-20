В подмосковном парке Захарово состоялось открытие памятника политологу, публицисту и журналисту Дарье Дугиной. Мероприятие приурочили к третьей годовщине ее трагической гибели, произошедшей 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе.
Бронзовый монумент высотой 3,5 метра изображает Дарью Дугину с книгой в руке — символом ее научных и публицистических достижений. Скульптура установлена в центральной части парка Захарово. На церемонии присутствовали мать Дарьи — философ Наталия Мелентьева, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, глава Одинцовского округа Андрей Иванов, а также основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. После официального открытия прозвучала минута молчания, прошла церемония освящения памятника.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. За убийством стояли украинские спецслужбы. Основной подозреваемой стала гражданка Украины Наталья Вовк, которой помогал Богдан Цыганенко. Оба были заочно арестованы и внесены в перечень экстремистов и террористов. Суд признал причастными к преступлению ряд пособников, которые получили реальные сроки заключения от 3,5 до 4 лет. Официальные власти Украины свою причастность к организации убийства отрицают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.