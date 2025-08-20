Кадыров подарил чемпиону UFC 319 Чимаеву Maybach

В знак признания заслуг и выдающихся спортивных достижений Кадыров сделал подарок
В знак признания заслуг и выдающихся спортивных достижений Кадыров сделал подарок

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил Maybach бойцу смешанных единоборств Хамзату Чимаеву. Чемпиона турнира UFC 319 Кадыров торжественно встретил в аэропорту Грозного.

«Я на все сто процентов был уверен в победе Хамзата Чимаева. Даже не сомневался», — сказал Кадыров, передает РИА Новости. Спортсмен, представляющий ОАЭ и имеющий чеченское происхождение, вернулся на родину после громкой победы в Чикаго. В знак признания заслуг и выдающихся спортивных достижений глава Чеченской Республики подарил Чимаеву автомобиль класса люкс — Maybach.

Хамзат Чимаев одержал убедительную победу в поединке за титул чемпиона в среднем весе над представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Бой прошел в воскресенье, 17 августа, и завершился единогласным решением судей в пользу Чимаева.

