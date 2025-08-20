Индия снова закупает российскую нефть, игнорируя критику США

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вновь начали закупать российскую нефть после короткой паузы. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет Bloomberg, речь идет о партиях марки Urals, которые приобрели такие компании, как Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. Поставки запланированы на сентябрь и октябрь 2025 года. Возобновление закупок происходит на фоне роста торговых пошлин и усиленного давления со стороны США. Несмотря на это, Индия продолжает сотрудничество с Россией, считая поставки нефти экономически выгодными и необходимыми для стабильной работы национальных НПЗ.
Ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит импорт нефти из России. Однако позже выяснилось, что индийское правительство не давало официальных указаний нефтеперерабатывающим заводам о прекращении закупок российского сырья. Представители отрасли отмечают, что российская нефть остается важным элементом энергобаланса страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.