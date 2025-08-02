Трамп ошибся: как заявления США об отказе Индии от российской нефти разошлись с реальностью

В субботу, 2 августа, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением перед журналистами о том, что Индия перестанет покупать нефть у России. Позже стала появляться информация о том, что правительство Индии не давало указания нефтеперерабатывающим заводам перестать закупать сырье. Российская нефть является неотъемлемой частью экономики Индии. Самое важное об отказе Индии от нефти из России — в материале URA.RU.
Заявление Трампа
2 августа Дональд Трамп заявлял о том, что Индия больше не планирует покупать нефть у России. Об этом он заявлял в разговоре с журналистами.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — заявлял президент. Его слова приводили ТАСС.
Опровержение со стороны Индии
Следом поступило опровержение со стороны Индии. По словам правительственного источника, правительство не просило остановить закупку российской нефти нефтеперерабатывающими заводами. Об этом сообщает ТАСС. Также отмечается, что и указаний об импорте нефти из других стран не поступало.
Чем нефть из России важна для Индии
Эксперты отрасли отмечают, что российская нефть за последние три года стала основой экономического роста Индии: доступные ценовые условия позволили стране ускорить промышленное развитие и сократить отставание от Китая по темпам роста ВВП. Аналитики считают, что полный отказ Индии от импорта российского сырья маловероятен, так как резкое переключение на более дорогую нефть из других регионов приведет к удорожанию топлива внутри страны и может вызвать социальное напряжение среди населения. Об этом сообщают «Известия».
По словам первого замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, такие страны как Бразилия, Канада и Перу вместе не смогут дать того же объема по приемлемой цене, как это делала Россия. В связи с этим Джабаров уверен, что Индия «лавируя» на фоне санкций США, продолжит покупать российские товары. Его слова приводит «Парламентская газета».
Почему Индия могла перестать покупать российскую нефть
США с 1 августа 2025 года ввели 25-процентные пошлины на индийские товары, обосновав это сотрудничеством Индии и России в сферах энергетики и вооружений. В связи с этим Индия, чтобы не попасть под санкции, могла бы перестать закупать нефть из России, также указано в материале газеты.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили закупки российской нефти и переключились на спотовые покупки сырья у поставщиков из ОАЭ и стран Западной Африки. Об этом сообщают «Известия».
В случае долгосрочного отказа от российской нефти индийскую экономику ожидает замедление роста и повышение внутренних цен, что может привести к социальным волнениям. Власти страны под руководством премьер-министра Нарендры Моди, по мнению экспертов, будут стремиться сохранить доступ к российским поставкам, используя дипломатические каналы и альтернативные схемы импорта, также указано в материале.
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