20 августа 2025

Мишустин обратился к атомщикам в честь 80-летия отрасли

Мишустин поздравил работников атомной промышленности с 80-летним юбилеем
По мнению Михаила Мишустина, у атомщиков из РФ впереди много задач, которые они преодолеют с легкостью
По мнению Михаила Мишустина, у атомщиков из РФ впереди много задач, которые они преодолеют с легкостью Фото:

Сегодня в российской атомной промышленности особое внимание уделяется цифровой трансформации и экологическому благополучию. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поздравления работников с 80-летием со дня образования отрасли.

«Это значимое событие для нашей страны, которое стало возможным благодаря научным открытиям и достижениям выдающихся ученых, инженеров, конструкторов, тех, кто стоял у истоков отрасли. Имена специалистов, разработавших новое сверхмощное оружие, укрепившее обороноспособность и национальную безопасность, навсегда вписаны в историю», — цитата Мишустина выложена в telegram-канале правительства России.

Премьер подчеркнул, что за восемь десятилетий был проделан колоссальный путь: созданы первые АЭС, токамак и атомный ледокол. Мишустин пожелал всем причастным специалистам успехов в начинаниях, новых свершений и открытий на благо страны.

Ранее работников и ветеранов атомной промышленности поздравил президент России Владимир Путин. По его словам, отрасль сегодня по праву олицетворяет технологическую мощь РФ.

