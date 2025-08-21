Вэнс описал, каким он видит Путина

Вице-президент США Вэнс: Путин — человек, который заботится об интересах России
Президент России Владимир Путин — расчетливый и рассудительный политик, который действует в интересах своей страны. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Он в некотором роде мягкосердечен, он очень рассудителен, он очень осторожен. По сути, он человек, который заботится об интересах России», — заявил Вэнс, сообщает телеканал Fox News.

Вэнс отметил, что, по его мнению, Путин проявляет осмотрительность в своих решениях и руководствуется прагматичными соображениями при ведении внешней политики. Вице-президент подчеркнул, что лидер РФ стремится защищать национальные интересы страны и действует с учетом текущей ситуации на мировой арене.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Владимира Путина «крепким орешком» и отмечал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от действий Москвы. Несмотря на попытки наладить диалог, ситуация вокруг Украины остается напряженной, а российский лидер продолжает придерживаться курса, направленного на защиту национальных интересов.

