Президент России Владимир Путин — расчетливый и рассудительный политик, который действует в интересах своей страны. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Он в некотором роде мягкосердечен, он очень рассудителен, он очень осторожен. По сути, он человек, который заботится об интересах России», — заявил Вэнс, сообщает телеканал Fox News.
Вэнс отметил, что, по его мнению, Путин проявляет осмотрительность в своих решениях и руководствуется прагматичными соображениями при ведении внешней политики. Вице-президент подчеркнул, что лидер РФ стремится защищать национальные интересы страны и действует с учетом текущей ситуации на мировой арене.
Ранее президент США Дональд Трамп называл Владимира Путина «крепким орешком» и отмечал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от действий Москвы. Несмотря на попытки наладить диалог, ситуация вокруг Украины остается напряженной, а российский лидер продолжает придерживаться курса, направленного на защиту национальных интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.