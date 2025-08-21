Помощник Трампа рассказал, как поглумился над Зеленским

Во время визита в Белый дом Вэнс пошутил над Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский стал объектом шуток со стороны политиков США
Зеленский стал объектом шуток со стороны политиков США Фото:

Помощник президента США Джей Ди Вэнс пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским время визита последнего в Белый дом. Об этом рассказал сам Вэнс. 

«Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся», — приводит его слова Fox News.

Ранее во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом Владимир Зеленский также отвечал на шутки и комментарии, связанные с его внешним видом и стилем. Встреча в Белом доме прошла на фоне продолжающихся переговоров между США, Украиной и странами Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник президента США Джей Ди Вэнс пошутил над президентом Украины Владимиром Зеленским время визита последнего в Белый дом. Об этом рассказал сам Вэнс.  «Господин президент, пока вы будете хорошо себя вести, я ничего не скажу». А он просто усмехнулся», — приводит его слова Fox News. Ранее во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом Владимир Зеленский также отвечал на шутки и комментарии, связанные с его внешним видом и стилем. Встреча в Белом доме прошла на фоне продолжающихся переговоров между США, Украиной и странами Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...