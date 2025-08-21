Вице-президент США рассказал о шутке священника о попадании Трампа в рай

Священник пообещал «замолвить словечко перед Всевышним» за Дональда Трампа, если тот добьется мира между Россией и Украиной. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Священник выразил восхищение словами Трампа и добавил в шутку, что если президенту удастся установить мир между Россией и Украиной, он обязательно замолвит за него словечко перед Богом», — заявил Вэнс. Его слова передает Fox News.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подчеркивал, что одной из ключевых задач Вашингтона является урегулирование конфликта на Украине и установление долгосрочного мира до окончания президентского срока Дональда Трампа. В эфире Fox News он отметил, что достижение мира между Россией и Украиной станет одним из главных достижений администрации.
