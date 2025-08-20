Учитель математики из Екатеринбурга потерял более 10 млн рублей после звонка

В Екатеринбурге мошенники выманили у 37-летнего учителя математики 10,1 миллиона рублей, представившись сотрудниками спецслужб. В отделении по связям со СМИ УМВД России URA.RU пояснили, что мужчина обратился с заявлением в полицию 20 августа.
«Накануне в полицию Екатеринбурга обратился 37-летний местный житель, работающий преподавателем математики в одной из школ города. Мужчина заявил о том, что неизвестные дистанционно похитили у него 10 197 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Преступная схема началась с телефонного звонка от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Тот сообщил педагогу о якобы утечке персональных данных сотрудников детского лагеря, где ранее работал потерпевший. После этого к разговору присоединились другие мошенники, которые сказали, что с его счета финансируется иностранец на территории недружественного государства.
Учителя убедили, что ему грозит уголовная ответственность и он может лишиться всех сбережений. Под давлением мошенников он снял все свои накопления, оформил несколько кредитов и занял почти два миллиона рублей у знакомых. Все деньги он перевел злоумышленникам. Только после этого педагог рассказал о произошедшем матери, которая объяснила, что его обманули.
Силовики завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Правоохранители устанавливают личность подозреваемых и просят граждан быть бдительными.
