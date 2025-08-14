Екатеринбуржцы стали чаще вестись на уловки мошенников — они потеряли почти миллиард

В Екатеринбурге за первый квартал 2025 года телефонные и интернет-мошенники совершили 1085 преступлений, что на 28% прошлогодних показателей. Об этом в ходе доклада на коллегии заявил и. о. начальника полиции городского УМВД РФ Владимир Зотов, передает корреспондент URA.RU.
«За полгода телефонные и интернет-мошенники совершили 1085 преступлений в Екатеринбурге, что на 28% больше, чем в 2024-м. Размер ущерба составил 939 миллионов рублей», — сказал Зотов.
Корреспонденту URA.RU он пояснил, что звонят мошенники не только обычным гражданам, но и сотрудникам полиции. Разница только в том, что последние знают, как действовать в подобных случаях. Зотов также высказал надежду, что ситуация улучшится, благодаря введенным Роскомнадзором частичным ограничениям на голосовые вызовы в мессенджерах, «потому что сначала набирают мошенники просто на мобильную связь, а потом переходят уже в мессенджеры, а у них основные провайдеры за рубежом находятся».
Ранее прокуратура поделилась характеристикой состояния преступности в регионе. Из нее следует, что на Среднем Урале стало намного больше коррупционеров, однако количество убийств и покушений сократилось.
