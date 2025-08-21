Запад рассматривает возможность размещения своих вооруженных сил на территории Украины без предварительного согласования с Россией. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России», — пишет The New York Times. При этом подчеркивается, что Москва вряд ли поддержит мирное соглашение, если сохранится перспектива появления иностранных войск на украинской территории.
МИД РФ выразило обеспокоенность подобными заявлениями, особенно в адрес Великобритании, где обсуждается возможность отправки военного контингента на Украину. Официальный представитель МИД призвал западные страны воздержаться от «рискованных и малопродуманных политических гамбитов», чтобы не препятствовать диалогу между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса относительно размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, присутствие западных войск будет создавать «факты на земле», что усложнит достижение согласованных условий мирного урегулирования. Лавров отметил, что любые попытки направить иностранный контингент могут быть расценены как провокация.
