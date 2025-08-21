ВС РФ прорвали оборону у Красноармейска

© Служба новостей «URA.RU»
ВС РФ прорываются вглубь красноармейского направления
ВС РФ прорываются вглубь красноармейского направления Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки «Центр» прорвали оборону украинских войск на юго-востоке Красноармейска (Покровска) в районе населенного пункта Чунышино. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Прямо сейчас можно сообщить, что подразделения группировки „Центр“ на юго-востоке Красноармейска в районе населенного пункта Чунышино прорвали оборону противника», — заявил Кимаковский. Об этом он сказал в эфире «Первого канала». 

По словам советника, российские силы продолжают наступление в данном направлении. Он отметил, что продвижение стало возможным благодаря скоординированным действиям подразделений и грамотной разведке.

Еще на днях сообщалось о наступлении ВС РФ в районе Чунишино на красноармейском направлении. Сам населенный пункт расположен к югу от Красноармейска (Покровска). 

Ранее подразделения группировки «Центр» уже занимали более выгодные позиции в Красноармейске (Покровске), а также в других населенных пунктах ДНР, нанося удары по украинским войскам и технике. По данным Минобороны РФ, в этих районах недавно были уничтожены танки, бронетехника и артиллерия противника, а потери ВСУ составили свыше 420 человек.

© Служба новостей «URA.RU»
