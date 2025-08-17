Группировка «Центр» заняла выгодные позиции в нескольких селах ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в  Новоалександровке, Красноармейске (Покровске), Сухом Яре и других населенных пунктах ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ заняли более выгодные рубежи и позиции <...> в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в telegram-канале МО РФ. Также в этих населенных пунктах российские войска нанесли удары по подразделениям механизированных, десантно-штурмовых, штурмовых, егерских и морских пехотных бригад ВСУ, а также соединениям Национальной гвардии Украины.

По данным ведомства, потери ВСУ на этих направлениях составили свыше 420 человек. Кроме того, были уничтожены танк, семь единиц бронетехники, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия — в том числе американская 155-мм гаубица М777 — а также радиолокационная станция RADA израильского производства.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. По информации Минобороны, ключевую роль в операциях сыграли подразделения группировок «Запад» и «Восток». Украинские попытки форсировать Днепр обернулись большими потерями, передает «Царьград».

