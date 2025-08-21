У группировки войск «Север» сменилось командование

Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ. О назначении стало известно в ходе рабочего совещания министра обороны Андрея Белоусова на пункте управления группировки.
«Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО», — заявил URA.RU в МО РФ. Никифоров рассказал о применении беспилотников, роботизированных комплексов и средств противодействия БПЛА противника. Министр вручил награды военнослужащим за отвагу и героизм.
В период с 2017 по 2019 годы Никифоров возглавлял 58-ю армию, после чего занял пост заместителя командующего войсками Западного военного округа. С 2020 по 2022 годы он исполнял обязанности начальника штаба Восточного военного округа. С января 2023 года Никифоров командовал войсками Западного округа вплоть до момента его расформирования.
