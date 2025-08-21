У группировки войск «Север» сменилось командование

Генерал-полковник Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север»
Евгений Никифоров ранее занимал пост командующего Западным военным округом
Евгений Никифоров ранее занимал пост командующего Западным военным округом
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-полковник Евгений Никифоров назначен командующим группировкой войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ. О назначении стало известно в ходе рабочего совещания министра обороны Андрея Белоусова на пункте управления группировки.

«Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО», — заявил URA.RU в МО РФ. Никифоров рассказал о применении беспилотников, роботизированных комплексов и средств противодействия БПЛА противника. Министр вручил награды военнослужащим за отвагу и героизм.

В период с 2017 по 2019 годы Никифоров возглавлял 58-ю армию, после чего занял пост заместителя командующего войсками Западного военного округа. С 2020 по 2022 годы он исполнял обязанности начальника штаба Восточного военного округа. С января 2023 года Никифоров командовал войсками Западного округа вплоть до момента его расформирования.

