Кто такой Андрей Белоусов, которым Путин заменит Шойгу: биография будущего министра обороны

Белоусов стал кандидатом на должность министра обороны России

13 мая 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Белоусов займет пост министра обороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес предложение снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его место он предложил назначить первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. О том, кто такой Белоусов, какой карьерный путь он прошел, — читайте в материале URA.RU. В какой семье родился Белоусов, биография Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец Рэм Александрович был ученым-экономистом, работал в НИИ Госплана СССР. Мама Алиса Павловна трудилась радиохимиком. Младший брат Дмитрий является кандидатом экономических наук, заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет РБК. Андрей Белоусов закончил престижную физико-математическую школу, увлекался самбо и карате. Затем он с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ. Белоусов женат, у него есть сын Павел. Карьерный рост После получения высшего образования, Белоусов окончил аспирантуру, защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2000—2006 годах он руководил Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Затем Белоусов занимал должность замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, а также был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012—2013 годах он был главой Минэкономразвития, позднее стал помощником президента России по экономическим вопросам. В 2020 году Белоусов назначен первым зампредседателя правительства России. В апреле — мае в течение трех недель он исполнял обязанности премьер-министра в связи с тем, что Михаил Мишустин был на больничном. Награды Белоусова Белоусов награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Он получил благодарность президента Российской Федерации — за заслуги в обеспечении деятельности Государственного совета Российской Федерации. Белоусов является заслуженным экономистом РФ. Имеет Орден Почета за достигнутые трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу, а также медаль «100 лет Военно-воздушным силам». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внес предложение снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его место он предложил назначить первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова. О том, кто такой Белоусов, какой карьерный путь он прошел, — читайте в материале URA.RU. Белоусов родился 17 марта 1959 года в Москве. Его отец Рэм Александрович был ученым-экономистом, работал в НИИ Госплана СССР. Мама Алиса Павловна трудилась радиохимиком. Младший брат Дмитрий является кандидатом экономических наук, заведует лабораторией Анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет РБК. Андрей Белоусов закончил престижную физико-математическую школу, увлекался самбо и карате. Затем он с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ. Белоусов женат, у него есть сын Павел. После получения высшего образования, Белоусов окончил аспирантуру, защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата экономических наук. В 2000—2006 годах он руководил Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Затем Белоусов занимал должность замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, а также был директором департамента экономики и финансов аппарата правительства России. В 2012—2013 годах он был главой Минэкономразвития, позднее стал помощником президента России по экономическим вопросам. В 2020 году Белоусов назначен первым зампредседателя правительства России. В апреле — мае в течение трех недель он исполнял обязанности премьер-министра в связи с тем, что Михаил Мишустин был на больничном. Белоусов награжден медалью «В память 850-летия Москвы». Он получил благодарность президента Российской Федерации — за заслуги в обеспечении деятельности Государственного совета Российской Федерации. Белоусов является заслуженным экономистом РФ. Имеет Орден Почета за достигнутые трудовые успехи и добросовестную многолетнюю работу, а также медаль «100 лет Военно-воздушным силам».