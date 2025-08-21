Назначение генерал-полковника Евгения Никифорова командующим группировкой «Север» стало новым этапом в развитии российской операции на Харьковском и Сумском направлениях. Хронология показывает, что «Север» формировалась как ответ на угрозы с украинской стороны и с апреля 2024 года стала самостоятельной силой на фронте.
За год группировка закрепилась в Харьковской области, продвинулась в Сумской и подошла к Купянску, постепенно окружая город. Как развивались события на этих направления фронта — в материале URA.RU.
Хронология боев в Харьковской области
Начало операции и первые успехи в 2022 году
Российские войска начали активные действия в Харьковской области в феврале 2022 года, стремясь установить контроль над ключевыми городами и транспортными узлами. Уже 27 февраля мобильный отряд ВС РФ прорвался в центр Харькова, но был вынужден отступить из-за сопротивления ВСУ. В тот же день российские подразделения без боя вошли в Купянск, что стало первым крупным успехом на направлении.
В марте наступление продолжилось: 3 марта был освобожден город Балаклея, а 24 марта — Изюм, сыгравший важную роль в качестве логистического центра. Параллельно российский флаг поднялся над рядом населенных пунктов: 13 марта в поселке Казачья Лопань, а 27 апреля — в Волчанске. К середине лета 2022 года под контролем ВС РФ находилось около 20% территории Харьковской области.
На освобожденных территориях была создана новая система управления. В Купянске 6 июля начала работу Харьковская временная гражданская администрация (ВГА) под руководством Виталия Ганчева. Уже 16 июля над зданием администрации подняли новый флаг региона — малиново-сине-красный триколор с золотым двуглавым орлом, символизировавший курс на восстановление порядка и стабильности.
Позиционные бои и подготовка к новым операциям: события 2023 года
В указанный год на Харьковском направлении в основном шли позиционные бои с низкой интенсивностью, что позволило ВС РФ перегруппировать силы и укрепить свои позиции. Боевые действия 7 августа начались в районе села Ольшаны Купянского района, где российские войска успешно отражали атаки ВСУ. Бойцы освободили село Синьковка 21 августа, укрепив контроль над Купянским направлением. Эти действия создали основу для наступления в 2024 году, демонстрируя способность армии РФ удерживать инициативу даже в условиях ограниченной активности.
Новый этап наступления сразу по трем направлениям: успехи в 2024 году
С начала 2024 года ВС России активизировали наступательные действия в Харьковской области, сосредоточив усилия сразу на трех направлениях — Волчанском, Липцевском и Купянском. Первые успехи были достигнуты уже 21 января — было освобождено село Крахмальное, а 27-го — Табаевка в Купянском районе. Весной наступление продолжилось, и 8 мая российские подразделения взяли под контроль Кисловку, укрепив позиции на подступах к стратегически важному Купянску.
К середине мая основные фронтовые событий переместились к Волчанску: 15 мая над городом подняли российский флаг, хотя ожесточенные бои на окраинах продолжались. Наступление вскоре замедлилось из-за переброски украинских резервов, включая 414-й полк аэроразведки «Птахи Мадяра». Тем не менее ВС РФ постепенно развивали успех: им удалось закрепиться на мясокомбинате и в жилых кварталах города, а также разрушить мосты через реку Волчья, ограничив маневренность противника. Уже к 21 мая северная часть города полностью перешла под контроль России. На соседнем Липцевском направлении ВС РФ взяли Липцы, создав важный плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь области.
Летом бои с новой силой развернулись на Купянском направлении. В июне российская армия освободила Долгенькое и Новониколаевку. А 5 июля бойцы перерезали ключевые логистические пути украинской армии в Купянске, взяв под контроль господствующие высоты вокруг города. К концу месяца наступление продолжилось: 26 июля были освобождены Голубовка и улучшены позиции в Радьковке.
Укрепление позиций и окружение Купянска: обстановка на фронте в 2025 году
В этом году ВС РФ уже 12 января освободили село Калиново, а спустя день нанесли удар по топливным резервуарам в Змиеве. 15 января под огонь попали позиции украинских сил в самом Харькове. Конец месяца также оказался результативным: под контроль России перешло село Западное, а 25 января был уничтожен склад беспилотников и укрепленные точки ВСУ.
Летом бои сосредоточились вокруг Купянска — ключевого узла украинской обороны. Российские войска 18 августа начали масштабную операцию по окружению города, перерезав основные пути снабжения противника. По словам главы Харьковской ВГА Виталия Ганчева, бойцам приходилось преодолевать оборонительные линии, которые ВСУ строили три года. Шаг за шагом кольцо вокруг города сжималось. Уже 21 августа армия России вошла в Петропавловку, заняв ключевые улицы, и начала зачистку северо-западных кварталов. Наступление шло и в районах Малой Ровни и Соболевки, создавая условия для полного окружения Купянска.
Хронология боев в Сумской области
Начало наступления и первые успехи: февраль–март 2025 года
К концу февраля российские войска подошли к трассе Суджа–Сумы — ключевому маршруту снабжения украинских сил в Курской области. Малые пехотные группы, используя тактику вклинения, серьезно осложнили логистику противника. Позже бои перешли к сумскому селу Новенькое. Тогда Генштаб ВСУ признал, что их атака в районе населенного пункта оказалась неудачной.
Уже в начале марта подразделения ВС РФ пересекли границу в направлении Журавки в регионе, ведя бои к северо-западу от Басовки. Освобождение Новенького произошло 9 марта, что позволило укрепить позиции на подступах к Сумам. Также по геокартам от 11 марта фиксировалось продвижение войск России к западу от Басовки, а к концу месяца бойцы взяли под контроль Веселовку.
Укрепление позиций и бои за ключевые села: апрель 2025 года
Весной боевые действия развернулись за ключевые населенные пункты региона: 6 апреля российские подразделения освободили Басовку и начали продвижение к Локне, стремясь перекрыть стратегическую трассу H-07 Юнаковка–Суджа. Уже 8 апреля штурмовики прорвались на окраины Локни, что вынудило Киев перебросить туда спецназ для стабилизации ситуации. К концу месяца ВС РФ контролировали четыре села — Новенькое, Басовку, Журавку и Веселовку — общей площадью около 54 квадратных километров. Кроме того, наступление вдоль трассы С-191503 позволило российским войскам войти в Беловоды и закрепиться в центре села.
Освобождение ключевых пунктов и стабилизация фронта: май–июнь 2025 года
Летняя кампания принесла серьезные результаты. В мае под контроль ВС РФ перешли Локня, Беловоды, Константиновка, Владимировка, Андреевка, Водолаги, Кондратьевка, Алексеевка и Яблоновка. Российские войска активно атаковали позиции ВСУ в районах Новониколаевки, Варачино и Юнаковки, постепенно вытесняя противника из укрепленных рубежей.
Ослабление бригад ВСУ: июль–август 2025 года
К середине лета украинская армия стала нести тяжелые потери: 21 июля элитная 71-я егерская бригада понесла такие значительные утраты в Сумской области, что ее пришлось вывести на доукомплектование. При этом через два дня, 23 июля, российские войска освободили Варачино. По данным Минобороны, потери ВСУ на различных направлениях за сутки превышали 1 200 человек. В начале августа под Новоконстантиновкой и Яблоновкой были уничтожены 60% штурмовых групп противника, включая танк Т-64БВ и гаубицу Д-20.
К 19 августа подразделения ВДВ группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке, закрепившись в 15 зданиях и расширив контроль на 500 метров. В районе Садков российские военные успешно отразили атаку 80-й десантно-штурмовой бригады, а 129-я тяжелая механизированная бригада ВСУ была вынуждена выйти в тыл для восстановления после потерь. 21 августа спецназ «Ахмат» нанес точечный удар беспилотниками по украинским позициям в районе Кондратовки, уничтожив девять бойцов противника — операция стала рекордной по эффективности. Авиация Военно-космических сил (ВКС) и артиллерия ВС РФ продолжали массированные удары по укреплениям и складам боеприпасов, не оставляя ВСУ времени на перегруппировку.
Что известно о группировке «Север»
Назначение Евгения Никифорова новым руководителем войск
Минобороны 21 августа 2025 года официально подтвердило назначение генерал-полковника Евгения Никифорова командующим группировкой «Север». Он сменил на этом посту Александра Лапина. Во время рабочего совещания на пункте управления группировки министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклад Никифорова о применении современных вооружений, включая беспилотники, роботизированные комплексы и средства противодействия БПЛА противника. Военачальник также доложил о модернизации боевой техники с учетом опыта СВО.
Евгений Никифоров — опытный командир. С 2017 по 2019 годы он командовал 58-й армией, затем был замкомандующего Западным военным округом (2019–2020) и начальником штаба Восточного военного округа (2020–2022). С января 2023 года по февраль 2024 года Никифоров возглавлял Западный военный округ, а в 2021 году временно командовал группировкой российских войск в Сирии. Его богатый опыт и стратегическое видение укрепляют позиции «Севера» на Харьковском направлении.
Формирование и задачи группировки
Группировка «Север» была сформирована на основе группы прикрытия государственной границы и официально упоминается в сводках Минобороны РФ с апреля 2024 года. Ее главная цель — освобождение Харьковской области, создание санитарной зоны для защиты Белгородской, Курской и Брянской областей от обстрелов ВСУ, а также нарушение логистики украинских войск. Группировка действует на Харьковском, Курском и Сумском направлениях, успешно выполняя задачи по продвижению и уничтожению укреплений противника. По данным российских источников, «Север» обладает мощной поддержкой артиллерии и авиации, что обеспечивает тактическое преимущество.
Тактический знак «Севера»: символика и интерпретации
Группировка «Север» получила уникальный тактический знак — ромб с косым крестом, нанесенный на боевую технику. Этот символ, появившийся в мае 2024 года, отличается от традиционных знаков «Z», «V» и «O», используемых другими группировками ВС РФ. Знак вызвал активные обсуждения в российских и зарубежных источниках, породив несколько интерпретаций его значения:
- Скандинавская мифология: Знак сравнивают с руной Гунгнира — копьем бога Одина, которое, согласно легендам, всегда поражает цель, пробивая любую защиту. Это символизирует точность и мощь наступления «Севера» на укрепленные позиции ВСУ.
- Славянская семантика: Некоторые эксперты видят в знаке сходство с символом вспаханного поля, что отражает интенсивные артиллерийские удары, превращающие позиции ВСУ в «вспаханную» территорию.
- Тактическая символика: Знак интерпретируется как стилизованные буквы «Х» и «О», намекающие на работу группировки в Харьковской области. Ромб также соответствует военному обозначению танков на топографических картах, подчеркивая бронетанковый акцент операций.
- Практическая простота: Ромб с крестом легко наносится в полевых условиях, что важно для быстрого опознавания техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.