Польша выразила протест посольству России из-за падения беспилотника на востоке страны

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением и взрывом военного дрона в районе села Осины, сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский. Инцидент произошел в среду, 20 августа 2025 года, в Люблинском воеводстве.
«Сегодня посольству России была передана нота протеста в связи с событиями возле села Осины», — сказал Вроньский журналистам. Об этом дипведомство сообщило в соцсети X. В ноте Польша обвиняет Россию в нарушении двустороннего трактата о дружбе и сотрудничестве, а также положений Чикагской конвенции. Польская сторона назвала инцидент «высоконедружественным шагом» в отношении Польши и Евросоюза.
По данным местной полиции, неизвестный объект упал и взорвался недалеко от села Осины. На месте происшествия были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Жертв нет, но в нескольких домах выбиты стекла. Окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич подтвердил, что объект был военным беспилотником. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, не предоставив доказательств, заявил, что дрон принадлежал России.
Ранее Варшава неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В декабре 2022 года вблизи границы с Украиной упали снаряды, убившие двух человек. Изначально Польша утверждала, что это были российские ракеты, но президент Анджей Дуда позже признал, что, вероятно, речь идет об украинском вооружении. По данным Associated Press, эксперты установили, что обломки принадлежали украинской ракете С-300, выпущенной для перехвата российских целей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.